В Ростовской области утром 22 января сняли угрозу беспилотной опасности

В донском регионе силы ПВО сбили за ночь три вражеских дрона.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 января в Ростовской области сняли угрозу БПЛА. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Предупреждение о воздушной опасности поступило жителям донского региона вечером, 21 января. В нем рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Напомним, в период с 23 часов 21 января до 7 часов 22 января силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области три вражеских дрона. Как уточнил в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь, во время отражения воздушной атаки беспилотники были сбиты в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

