В Ростовской области утром 22 января сняли угрозу беспилотной опасности

Предупреждение о воздушной опасности поступило жителям донского региона вечером, 21 января. В нем рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
Напомним, в период с 23 часов 21 января до 7 часов 22 января силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области три вражеских дрона. Как уточнил в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь, во время отражения воздушной атаки беспилотники были сбиты в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше