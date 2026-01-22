Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кокорин задолжал за коммуналку в элитном ЖК, где квартира стоит целое состояние

Футболист Александр Кокорин перестал платить коммуналку и теперь должен десятки тысяч рублей управляющей компании элитного московского ЖК. По данным SHOT, спортсмен владеет квартирой площадью 210 квадратных метров и парковочным местом в 19 «квадратов» в «Новом Арбате». Общая стоимость — около 250 миллионов рублей.

Уже два месяца Кокорин не платит за уборку подъезда, мелкий ремонт и замену лампочек, а это — 65 тысяч рублей. Управляющая компания пока не принимает мер к футболисту.

К слову, в Москве у спортсмена есть ещё недвижимость: в 2011 году на своё 20-летие Кокорин приобрёл квартиру в ЖК «Гранд Парк» на Ходынке площадью около 110 квадратных метров. Обошлась покупка спортсмену в 60 миллионов рублей.

Ранее вскрылся долг перед ФНС актёра Виктора Хориняка, известного по сериалу «Кухня» и «Последний богатырь». Он должен 1,3 миллиона рублей за платежи по индивидуальному предпринимательству, которое актёр зарегистрировал для деятельности в сфере исполнительских искусств. Артисту могут заблокировать банковские счета.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.