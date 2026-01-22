Кокорин задолжал за коммуналку в элитном ЖК, где квартира стоит целое состояние

Уже два месяца Кокорин не платит за уборку подъезда, мелкий ремонт и замену лампочек, а это — 65 тысяч рублей. Управляющая компания пока не принимает мер к футболисту.
К слову, в Москве у спортсмена есть ещё недвижимость: в 2011 году на своё 20-летие Кокорин приобрёл квартиру в ЖК «Гранд Парк» на Ходынке площадью около 110 квадратных метров. Обошлась покупка спортсмену в 60 миллионов рублей.
Ранее вскрылся долг перед ФНС актёра Виктора Хориняка, известного по сериалу «Кухня» и «Последний богатырь». Он должен 1,3 миллиона рублей за платежи по индивидуальному предпринимательству, которое актёр зарегистрировал для деятельности в сфере исполнительских искусств. Артисту могут заблокировать банковские счета.
