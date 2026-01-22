Ричмонд
Мошенники взяли на прицел дачников: россиян предупредили о возможной волне обмана

Россиян предупредили о массовых атаках мошенников на владельцев дачных участков.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) предупредили о подготовке массовых мошеннических атак на владельцев загородных участков. По данным аналитиков, в открытом доступе обнаружена выгрузка информации примерно по 10 тысячам садоводческих некоммерческих товариществ, что составляет почти 10% от их общего числа в России.

В опубликованной базе содержатся юридические данные СНТ: названия, адреса, ИНН, телефоны и электронные почты. Как отметили эксперты в беседе с Lenta.ru, более 90% email-адресов зарегистрированы на публичных почтовых сервисах. Это повышает риски, поскольку такие аккаунты уязвимы для взлома через подбор паролей из старых утечек. Кроме того, многие почтовые ящики не обновляются годами и могут быть перехвачены злоумышленниками, после чего будут использоваться для рассылки поддельных уведомлений от имени товариществ.

Руководитель направления аналитики SBA Сергей Трухачев пояснил, что мошенники выбрали для атак оптимальное время — зимне-весенний период, когда дачники реже посещают свои участки. Это снижает вероятность быстрой проверки информации и увеличивает эффективность схем социальной инженерии, таких как подмена банковских реквизитов для оплаты взносов.

Прежде доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечал, что в 2026 году мошенники будут чаще использовать дипфейки и фишинг. По его оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.