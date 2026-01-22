Мошенники взяли на прицел дачников: россиян предупредили о возможной волне обмана

В опубликованной базе содержатся юридические данные СНТ: названия, адреса, ИНН, телефоны и электронные почты. Как отметили эксперты в беседе с Lenta.ru, более 90% email-адресов зарегистрированы на публичных почтовых сервисах. Это повышает риски, поскольку такие аккаунты уязвимы для взлома через подбор паролей из старых утечек. Кроме того, многие почтовые ящики не обновляются годами и могут быть перехвачены злоумышленниками, после чего будут использоваться для рассылки поддельных уведомлений от имени товариществ.