На Дону утвердили максимальные тарифы на платную парковку

Согласно новому документу, стоимость парковки будет зависеть от категории транспортного средства. Так, для автомобилей категорий «А» и «М» час стоянки обойдётся в 50 рублей, для категории «В» — 100 рублей, а для остальных видов транспорта — 195 рублей в час. Базовый тариф при расчёте установлен на уровне 85 рублей.