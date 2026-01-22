Ричмонд
На Дону утвердили максимальные тарифы на платную парковку

В Ростовской области установили методику расчета платы за парковку транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Соответствующее постановление подписала заместитель губернатора региона — министр транспорта Алёна Беликова.

Согласно новому документу, стоимость парковки будет зависеть от категории транспортного средства. Так, для автомобилей категорий «А» и «М» час стоянки обойдётся в 50 рублей, для категории «В» — 100 рублей, а для остальных видов транспорта — 195 рублей в час. Базовый тариф при расчёте установлен на уровне 85 рублей.

Постановление уже вступило в силу, максимальные тарифы будут пересматриваться ежегодно.