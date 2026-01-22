Ричмонд
В Уфе из-за уборки снега перекроют участок улицы Степана Злобина

По данным мэрии города с 07.00 до 17.00 23 января на улице Степана Злобина перекроют участок дороги от ул. Минигали Губайдуллина до ул. Сагита Агиша. Меры будут приняты в связи с очисткой улично-дорожной сети от снега.

Источник: Башинформ

Уфимцев просят заранее планировать свои поездки и не парковать автомобили вдоль дороги.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе перекроют улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.