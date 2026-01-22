Ричмонд
Shot: Футболист Кокорин задолжал несколько десятков тысяч рублей за коммуналку

Футболист Александр Кокорин задолжал десятки тысяч рублей управляющей компании элитного ЖК в Москве. Об этом в четверг, 22 января, сообщает Shot.

По данным источника, в собственности нападающего находится просторная квартира площадью 210 квадратных метров в элитном ЖК «Новый Арбат» с парковочным местом. Общая стоимость объекта приближается к 250 миллионам рублей.

За последние два месяца у спортсмена не оплачены уборка подъезда, мелкий ремонт и замена лампочек. В результате долг перед местной управляющей компанией составил 65 тысяч рублей, однако никакого давления на футболиста пока не оказывается, уточняется в публикации.

Суд в Москве в сентябре постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с актрисы Дарьи Мороз. Был вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию.

У певицы Лады Дэнс накопился крупный долг по коммунальным платежам — сумма превысила полмиллиона рублей. Артистка уже восемь лет не вносит оплату за услуги ЖКХ в своей московской квартире.