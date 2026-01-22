Shot: Футболист Кокорин задолжал несколько десятков тысяч рублей за коммуналку

За последние два месяца у спортсмена не оплачены уборка подъезда, мелкий ремонт и замена лампочек. В результате долг перед местной управляющей компанией составил 65 тысяч рублей, однако никакого давления на футболиста пока не оказывается, уточняется в публикации.