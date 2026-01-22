Из Екатеринбурга стартовала лыжная экспедиция на перевал Дятлова

В планах группы пройти именно так, как шли в 1959-м году дятловцы, — по реке Ауспии. В поход отравилось 12 человек со всей страны. Группа из девяти туристов, руководимая Игорем Дятловым, погибла, предположительно, 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. В том же году следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала стихия непреодолимой силы.