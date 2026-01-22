Ричмонд
Из Екатеринбурга стартовала лыжная экспедиция на перевал Дятлова

Фонд памяти группы Дятлова организовал зимнюю экспедицию на лыжах на перевал.

Источник: Андрей Гусельников / Tg-канал Urallife. Зимний поход

Из Екатеринбурга на перевал Дятлова стартовала зимняя экспедиция на лыжах. Ее организовал Фонд памяти группы Дятлова. Впервые за многие годы исследователи трагедии не едут на место гибели на снегоходах, а идут настоящим походом.

«Хотим пройти по-спортивному: показать людям, что это не так страшно, что там все проходимо. На лыжах, с печкой, как ходят настоящие спортивные туристы», — рассказал руководитель Фонда Алексей Коськин, его слова передает Telegram-канал Urallife.

В планах группы пройти именно так, как шли в 1959-м году дятловцы, — по реке Ауспии. В поход отравилось 12 человек со всей страны. Группа из девяти туристов, руководимая Игорем Дятловым, погибла, предположительно, 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. В том же году следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала стихия непреодолимой силы.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что группа Дятлова погибла в лавине.