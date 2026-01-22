Ричмонд
Тысячи мигрантов выслали из Свердловской области

Из Свердловской области на родину депортировали за прошлый год 2 065 иностранцев.

Источник: ЕАН

Такую сводку приводит свердловское главное управление ФССП. Все депортированные граждане приехали на Средний Урал, чтобы подзаработать. Однако их пребывание в регионе было нелегальным.

«Граждане были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, и, более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года регионы России запросили 828,5 млн рублей на покупку билетов для депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Наибольший рост запросов на финансирование был зафиксирован в Уральском федеральном округе. В 2024 году регионы этого округа разместили тендеры на сумму 537 600 рублей, а в 2025 году — на 11 млн рублей. Таким образом, государственные закупки в округе увеличились в 20 раз.