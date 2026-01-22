В весны учиться в автошколе можно будет дистанционно

Кандидаты в водители с 1 марта смогут учиться в автошколе дистанционно. Речь идет об изучении теоретического материала, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что обучающиеся в автошколах с весны смогут частично изучать теорию с помощью специального софта, который будет учитывать посещения и успеваемость. При этом автошколы продолжат преподавать программу и без введения дистанционного обучения.
В документе также подчеркивается, что будущие водители смогут учиться в автопарках, транспортных комбинатах и других организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи для получения водительских прав.
В МВД прежде рассказали, как изменится сдача экзамена на водительские права.