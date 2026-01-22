Ричмонд
В весны учиться в автошколе можно будет дистанционно

С 1 марта россияне смогут дистанционно обучаться в автошколах. Речь идет об изучении теоретического материала.

Источник: Аргументы и факты

Кандидаты в водители с 1 марта смогут учиться в автошколе дистанционно. Речь идет об изучении теоретического материала, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что обучающиеся в автошколах с весны смогут частично изучать теорию с помощью специального софта, который будет учитывать посещения и успеваемость. При этом автошколы продолжат преподавать программу и без введения дистанционного обучения.

В документе также подчеркивается, что будущие водители смогут учиться в автопарках, транспортных комбинатах и других организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи для получения водительских прав.

В МВД прежде рассказали, как изменится сдача экзамена на водительские права.