Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

В структуре промышленного производства Узбекистана в январе-декабре 2025-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86%, объем производства которой составил 947,2 трлн сумов.
Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 77 трлн сумов (7%).
В прошлом году в республике добыли около 8,9 млн тонн угля — на 8,5% больше по сравнению с 2024 годом.
Выросла также добыча природного газа (+2,4%).
При этом производство нефти и газового конденсата снизилось.
