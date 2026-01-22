Ричмонд
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

За 2025 год предприятия республики произвели промышленную продукцию на 1 101,1 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с 2024 годом.

Источник: Нацкомстат Узбекистана

В структуре промышленного производства Узбекистана в январе-декабре 2025-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86%, объем производства которой составил 947,2 трлн сумов.

Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 77 трлн сумов (7%).

В прошлом году в республике добыли около 8,9 млн тонн угля — на 8,5% больше по сравнению с 2024 годом.

Выросла также добыча природного газа (+2,4%).

При этом производство нефти и газового конденсата снизилось.

Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.