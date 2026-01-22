Три научные суперустановки класса «мегасайенс» появятся в РФ в ближайшие пять лет

«В ближайшее пятилетие в научной инфраструктуре НЦФМ появятся уникальные экспериментальные установки класса “мегасайенс”: Источник комптоновского излучения, Центр исследования экстремальных световых полей с первым в мире лазером экзаваттной мощности и Фотонная вычислительная машина с колоссальной производительностью до 10 в 21-й степени операций в секунду», — сказал он.