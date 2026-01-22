Ричмонд
Три научные суперустановки класса «мегасайенс» появятся в РФ в ближайшие пять лет

По словам научного руководителя Национального центра физики и математики академик РАН Александра Сергеева, возведение в НЦФМ новых исследовательских установок "послужит не только получению результатов мирового уровня, но и привлечет и закрепит талантливую молодежь в российской фундаментальной науке.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Три уникальные научные установки класса «мегасайенс» появятся в России в ближайшие пять лет, сказал ТАСС научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик РАН Александр Сергеев.

«В ближайшее пятилетие в научной инфраструктуре НЦФМ появятся уникальные экспериментальные установки класса “мегасайенс”: Источник комптоновского излучения, Центр исследования экстремальных световых полей с первым в мире лазером экзаваттной мощности и Фотонная вычислительная машина с колоссальной производительностью до 10 в 21-й степени операций в секунду», — сказал он.

По его словам, возведение в НЦФМ новых исследовательских установок «послужит не только получению результатов мирового уровня, но и привлечет и закрепит талантливую молодежь в российской фундаментальной науке».

«Цифровые двойники сложных индустриальных объектов, фотонная компонентная база, автономная система рентгеновской навигации и другие захватывающие проекты уже сегодня открыты для молодых ученых», — сказал научный руководитель НЦФМ.