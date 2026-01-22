Ричмонд
Паромную переправу Лысково — Макарьево закрыли из-за нарушений

Судном на воздушной подушке управлял человек без прав.

Источник: МТУ Ространснадзора по ПФО

На зимней переправе через Волгу между Лысковом и Макарьевом выявлено грубое нарушение: судном на воздушной подушке управлял человек, не имевший права управления этим типом судов. Об этом сообщает пресс-служба МТУ Ространснадзора по ПФО.

Переправа была организована по поручению губернатора Нижегородской области в декабре 2025 года для связи правого и левого берегов Волги в Лысковском округе в зимний период.

В ходе проверки установлено, что должностные лица перевозчика, имеющие лицензию на пассажирские перевозки, допустили нарушение требований Кодекса внутреннего водного транспорта, касающихся состава экипажа.

На организацию-перевозчика составлен административный протокол по части 2 статьи 11.8 КоАП РФ («Управление судном лицом, не имеющим права управления»). Также ей выдано предписание об устранении причин и условий, способствовавших нарушению. Контроль за исполнением будет осуществлять Нижегородский отдел Госморречнадзора.