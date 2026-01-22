Детские пособия назначили более 68 тысячам воронежских семей

Пособие индексируется ежегодно. По новым правилам для получения единого пособия минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2026 году МРОТ равен 27 093 рубля. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 216 744 рубля за расчётный период. При этом, в доход теперь будут учитываться и пособия по временной нетрудоспособности.