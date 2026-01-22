Детские пособия назначили более 68 тысячам воронежских семей

В 2025 году воронежское отделение СФР назначило единое пособие более чем 68 тысячам семей с детьми до 17 лет с ежемесячным доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. В 2026 году он составил 16 666 рублей.
Пособие индексируется ежегодно. По новым правилам для получения единого пособия минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2026 году МРОТ равен 27 093 рубля. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 216 744 рубля за расчётный период. При этом, в доход теперь будут учитываться и пособия по временной нетрудоспособности.
С нового года расширен перечень уважительных причин отсутствия дохода. Получение в течение 10 и более месяцев расчетного периода пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности теперь относятся к уважительным причинам отсутствия дохода, при наличии которых правило 8 МРОТ не применяется.
Также в отделении Соцфонда по Воронежской области добавили, что с 1 января 2026 года размер пособия был проиндексирован исходя из темпа роста прожиточного минимума. Таким образом пособие на детей составит:
50% — 8 083 ₽;
75% — 12 124,5 ₽;
100% — 16 166 ₽
Пособие беременным женщинам:
50% — 9 083 ₽;
75% — 13 624,5 ₽;
100% — 18 166 ₽
Также с 1 марта изменится порядок учета алиментов. Они будут учитываться в следующих размерах:
¼ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка;
размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на двоих детей;
½ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на троих и более детей.
Размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Воронежской области за 2024 год — 63 352,6 рублей.