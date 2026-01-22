Ричмонд
Эксперт Мкртчян сказал, какие русские блюда обожают иностранцы

Эксперт по туризму Мкртчян рассказал, что китайцы любят русские пельмени, а греки — нет. Какие еще блюда русской кухни любят за границей — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иностранцы любят многие блюда русской кухни, однако некоторые кулинарные предпочтения россиян вызывают у них удивление, сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Иностранцы, на самом деле, едят почти все блюда русской кухни. Любят, например, русский борщ и супы в целом, но, с другой стороны, суп в той же Европе воспринимают как блюдо, которое нужно есть, когда ты заболел. На Кипре, в Греции, Италии, Испании — это блюдо воспринимают именно таким образом. Они же не понимают, что у нас холодно, поэтому мы так любим супы», — пояснил специалист.

Мкртчян подчеркнул, что однозначно о предпочтениях иностранцев в отношений русской кухни нельзя говорить, потому что вкусы у всех разные.

«Им интересна наша кухня, но предпочтения, конечно, у всех разные. Русские пельмени китайцы, например, будут есть, а греки — скорее нет», — добавил эксперт.

