Эксперт Мкртчян сказал, какие русские блюда обожают иностранцы

«Иностранцы, на самом деле, едят почти все блюда русской кухни. Любят, например, русский борщ и супы в целом, но, с другой стороны, суп в той же Европе воспринимают как блюдо, которое нужно есть, когда ты заболел. На Кипре, в Греции, Италии, Испании — это блюдо воспринимают именно таким образом. Они же не понимают, что у нас холодно, поэтому мы так любим супы», — пояснил специалист.