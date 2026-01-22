Омский «Авангард» завершит выезд матчем с «Автомобилистом»

В четверг, 22 января, «Авангард» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». Встречу на ТВ покажет лишь «12-й канал».
Что касается «Автомобилиста», он уже долго занимает четвёртое место в конференции «Восток», 47 матчах у него 57 очков. «Авангард» остается в этой конференции на третьем месте, и в случае победы все равно пока не обгонит «Ак Барс», который идет вторым. Игра завершает выезд «ястребов» на Урал, в том числе в Башкирию.
В этом сезоне команды уже играли между собой трижды. В двух матчах победили уральцы (4:1 и 3:0). В одном, 19 октября в Омске, выиграл «Авангард» 3:2 в овертайме.
Особый подтекст матча это все так же то, что в составе «Автомобилиста» сейчас играет бывший многолетний лидер «Авангарда» Рид Буше. В этом сезоне у него 17 шайб, он является главным снайпером екатеринбуржцев на сегодня.
Всего в истории команды играли друг с другом 125 раз. У «Авангарда» в них 53 победы, у «Автомобилиста» 61. Такое преимущество в основном за счет игр времен чемпионата СССР, именно тогда уральцы обычно были более грозной силой, чем омичи. В 11 случаях была ничья. Соотношение шайб 408:349 в пользу «шоферов».
Букмекеры в этом матче не отдают предпочтение никому: на победу и той, и другой команд в основное время коэффициент абсолютно равный, 2,47. На ничью в основное время можно поставить деньги с коэффициентом 4,23. На то, что обе команды забьют, коэффициент 1,08.
