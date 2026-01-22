Омский «Авангард» завершит выезд матчем с «Автомобилистом»

Что касается «Автомобилиста», он уже долго занимает четвёртое место в конференции «Восток», 47 матчах у него 57 очков. «Авангард» остается в этой конференции на третьем месте, и в случае победы все равно пока не обгонит «Ак Барс», который идет вторым. Игра завершает выезд «ястребов» на Урал, в том числе в Башкирию.