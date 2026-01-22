Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми детям разрешили не ходить в школу из-за экстремальных морозов

ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. В столицу Прикамья после снегопадов пришли сильные морозы. В городском департаменте образования сообщили, что в связи с аномально низкими температурами решение — оставить ребенка дома или отправить в школу — остается за родителями.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 48% 762 мм рт. ст. +2°
Источник: Аргументы и факты

«Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС или в MAX», — сообщили «ФедералПресс» в мэрии Перми.

В городской администрации также отметили: если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, то занятия пройдут в обычном формате. При этом уроки по физкультуре в морозные дни должны проводиться в зале.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на этой неделе в Прикамье синоптики зафиксировали резкие колебания температуры. С 21 января в регионе началось существенное понижение температуры, а с сегодняшнего дня в Перми и других территориях настали морозы.

По данным на утро, отметка −30°С пройдена в восточной и местами в центральной части Пермского края — Вая, Кын, Ныроб, Чермоз, Кочево, Бисер, Кунгур и Губаха. Холоднее всего — в Вае −38°С, в Ныробе и Кыне по −35°С. В Перми пока −27,7°С.

По прогнозу синоптиков, ночь на пятницу пик похолодания ожидается в центральной части Пермского края — от −30…-32°С на возвышенностях до −38…-40°С в низинах, в Перми −32…-34°С. Ветер на всей территории края полностью стихнет.