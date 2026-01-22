В Перми детям разрешили не ходить в школу из-за экстремальных морозов

«Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС или в MAX», — сообщили «ФедералПресс» в мэрии Перми.
В городской администрации также отметили: если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, то занятия пройдут в обычном формате. При этом уроки по физкультуре в морозные дни должны проводиться в зале.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на этой неделе в Прикамье синоптики зафиксировали резкие колебания температуры. С 21 января в регионе началось существенное понижение температуры, а с сегодняшнего дня в Перми и других территориях настали морозы.
По данным на утро, отметка −30°С пройдена в восточной и местами в центральной части Пермского края — Вая, Кын, Ныроб, Чермоз, Кочево, Бисер, Кунгур и Губаха. Холоднее всего — в Вае −38°С, в Ныробе и Кыне по −35°С. В Перми пока −27,7°С.
По прогнозу синоптиков, ночь на пятницу пик похолодания ожидается в центральной части Пермского края — от −30…-32°С на возвышенностях до −38…-40°С в низинах, в Перми −32…-34°С. Ветер на всей территории края полностью стихнет.