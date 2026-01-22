Один миллион долларов за один голос: Трамп нашел способ, как переманить гренландцев на свою сторону

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует заплатить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов, если население проголосует за присоединение к США. Об этом сообщает Daily Mail.
«Трамп обдумывает возможность предложить жителям Гренландии по одному миллиону долларов каждому…, если они проголосуют за присоединение к США», — пишут журналисты, напоминая, что всего на острове проживает 57 тысяч человек.
Накануне американский лидер Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили проект соглашения по Гренландии. Дональд Трамп назвал встречу «очень продуктивной».
Между тем, сами жители Гренландии категорически против вхождения их территории в состав США. Кто-то уже планирует уехать с острова, а кто-то — выходит на митинги против планов Дональда Трампа.