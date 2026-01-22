Опасный спирт? Партию «70% медицинского спирта» изымают из продажи

GMP — это международный стандарт, который регулирует условия производства лекарственных средств. Он определяет требования к оборудованию, сырью, персоналу, контролю качества и условиям хранения. Соблюдение GMP гарантирует, что препарат производится стабильно, безопасно и с предсказуемым качеством. Если эти требования не выполняются, возрастает риск того, что лекарственное средство может быть небезопасным или неэффективным.