Опасный спирт? Партию «70% медицинского спирта» изымают из продажи

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 января). Будьте аккуратны при покупке спирта в аптеках. Центр безопасности фармацевтической продукции предупредил граждан о проблемах с качеством лекарственного средства «70% медицинский этиловый спирт», произведённого компанией Medflora. По итогам лабораторных анализов было установлено, что данная продукция не соответствует установленным стандартам качества и не отвечает требованиям GMP.

Источник: Vaib.Uz

GMP — это международный стандарт, который регулирует условия производства лекарственных средств. Он определяет требования к оборудованию, сырью, персоналу, контролю качества и условиям хранения. Соблюдение GMP гарантирует, что препарат производится стабильно, безопасно и с предсказуемым качеством. Если эти требования не выполняются, возрастает риск того, что лекарственное средство может быть небезопасным или неэффективным.

Нарушения были выявлены в партии спирта, произведённой в феврале 2022 года (серия 210222).

Кроме того, проверка показала, что у производителя отсутствует лицензия на выпуск данного лекарственного средства, а срок действия регистрационного удостоверения истёк, что делает производство и реализацию препарата незаконными.

В связи с этим контролирующие органы потребовали от аптек и оптовых продавцов немедленно прекратить продажу данного спирта, изъять его из оборота и уничтожить имеющиеся запасы в установленном порядке.

Покупателям рекомендуется быть внимательными при приобретении медицинского спирта и других лекарственных средств, обращать внимание на информацию о производителе, серии и дате выпуска, а при сомнениях — уточнять сведения у фармацевтов.

Напомним, что ранее стало известно, что значительная часть аптек вместо медицинского спирта продавала покупателям лосьон.