Опасный спирт? Партию «70% медицинского спирта» изымают из продажи

GMP — это международный стандарт, который регулирует условия производства лекарственных средств. Он определяет требования к оборудованию, сырью, персоналу, контролю качества и условиям хранения. Соблюдение GMP гарантирует, что препарат производится стабильно, безопасно и с предсказуемым качеством. Если эти требования не выполняются, возрастает риск того, что лекарственное средство может быть небезопасным или неэффективным.
Нарушения были выявлены в партии спирта, произведённой в феврале 2022 года (серия 210222).
Кроме того, проверка показала, что у производителя отсутствует лицензия на выпуск данного лекарственного средства, а срок действия регистрационного удостоверения истёк, что делает производство и реализацию препарата незаконными.
В связи с этим контролирующие органы потребовали от аптек и оптовых продавцов немедленно прекратить продажу данного спирта, изъять его из оборота и уничтожить имеющиеся запасы в установленном порядке.
Покупателям рекомендуется быть внимательными при приобретении медицинского спирта и других лекарственных средств, обращать внимание на информацию о производителе, серии и дате выпуска, а при сомнениях — уточнять сведения у фармацевтов.
Напомним, что ранее стало известно, что значительная часть аптек вместо медицинского спирта продавала покупателям лосьон.