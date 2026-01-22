Если замёрзли или остались без света: хокимият Ташкента напомнил, куда обращаться при авариях и ЧС зимой

Штаб занимается оперативным реагированием на проблемы, связанные с обеспечением населения электроэнергией, природным газом, тепловой энергией и питьевой водой, а также рассматривает другие обращения и жалобы жителей.
В случае возникновения проблем с коммунальными услугами горожан просят обращаться по следующим телефонам штаба: 71 210−02−62 и 1055.
Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам экстренной связи: 1050, (71) 212−69−80 и (71) 212−69−82.
В хокимияте подчеркнули, что все службы переведены на усиленный режим работы, а обращения граждан находятся на постоянном контроле. Жителей просят не оставаться в стороне и своевременно сообщать о возникающих проблемах, особенно в условиях зимней погоды.