Клиентам Финуслуг доступна подписка, которая сделает их вложения выгоднее

«Мы все довольно часто используем подписки, чтобы получить наиболее выгодные условия — не только по финансовым продуктам, но и при использовании развлекательных и стриминговых платформ. Мы полагаем, что, приобретая подписку на Финуслугах, клиенты найдут для себя очевидные преимущества, так как она поможет заработать больше как на сберегательных, так и на страховых и инвестиционных продуктах. Мы рассчитываем, что со временем пользователям подписки будут доступны новые возможности».