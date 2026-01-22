Ричмонд
Клиентам Финуслуг доступна подписка, которая сделает их вложения выгоднее

19 января 2026 года маркетплейс для денег Финуслуги от Московской биржи запустил новый сервис — подписку «Финуслуги+».

Источник: Комсомольская правда

Владельцам подписки доступен сервис по подбору инвестиционного портфеля, состоящего из различных инструментов для решения конкретных задач: формирования финансовой подушки или накопления на первоначальный взнос по ипотеке, образование детям, а также развитие бизнеса. В будущем клиенты Финуслуг смогут также добавлять собственные цели.

В дополнение к сервису клиенты смогут воспользоваться рядом привилегий:

— Бонусом в виде 1% годовых от суммы вкладов до 1 млн рублей.

— Дополнительной выгодой в размере 1 процентного пункта к базовому коэффициенту «Профита» — программы лояльности маркетплейса, по которой рассчитываются бонусы на ежедневный остаток. Сейчас составляет 12%, с подпиской будет 13%.

— Возможностью вернуть 10% стоимости страховых продуктов, приобретенных на Финуслугах.

Начисленные бонусы в конце месяца будут автоматически поступать на личный счет («Кошелек Финуслуг») по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу Финуслуги:

«Мы все довольно часто используем подписки, чтобы получить наиболее выгодные условия — не только по финансовым продуктам, но и при использовании развлекательных и стриминговых платформ. Мы полагаем, что, приобретая подписку на Финуслугах, клиенты найдут для себя очевидные преимущества, так как она поможет заработать больше как на сберегательных, так и на страховых и инвестиционных продуктах. Мы рассчитываем, что со временем пользователям подписки будут доступны новые возможности».

Оформить подписку «Финуслуги+» можно в пару кликов в мобильном приложении или личном кабинете. Стоимость подписки составит 399 рублей в месяц, при оплате подписки на год выгода составит 20%: годовая стоимость составит 3990 рублей вместо 4788 рублей. Оплатить услугу можно будет по СБП или банковской картой. С полными правилами сервиса можно ознакомиться по ссылке.

Финуслуги — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. На Финуслугах можно открывать банковские вклады, брать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, народные облигации российских регионов, а также полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и другие продукты. Пополнить свой счет на Финуслугах можно без комиссий с помощью Системы быстрых платежей (СБП) круглосуточно. Сервисом можно пользоваться вне зависимости от региона, в любой точке России и мира. Подробнее на сайте.

ПАО Московская Биржа является оператором финансовой платформы и оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности заключения финансовых сделок с финансовыми организациями.