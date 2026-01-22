Массовые отключения электроэнергии уже не такие жесткие: А во время морозов не стеснялись вырубать свет — кто в Кишиневе останется без электричества

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на четверг, 22 января 2026, отключениях электричества в Кишиневе.
Ботаника.
бул. Дачия, 58, 61, 80/3, 9999, Гр. Ботаникэ, 9, Пэдурий, 20/1, 22, Салкымилор — с 09:20 до 16:20.
Ул. Гренобле, 159/2 — с 10:00 до 16:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
