В Уфе водитель «Газели» сбил ребенка, перебегавшего дорогу

Восьмилетний пешеход пострадал в аварии с «Газелью» в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в ДТП пострадал школьник. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, вчера, 21 января, около четырех часов дня 42-летний водитель за рулем автомобиля «Газель Некст» сбил юного пешехода на улице Степана Кувыкина.

По предварительным данным, мужчина двигался со стороны улицы Рабкоров. В это время восьмилетний ребенок перебегал дорогу в месте, не предназначенном для перехода. В результате столкновения мальчик получил различные травмы. После происшествия его доставили в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. К счастью, состояние ребенка позволило отпустить его домой после осмотра и лечения.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали разбирательство.

