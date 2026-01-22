Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Владимир Бенсман, выдающийся кубанский хирург, ученый и педагог

В Краснодаре скончался выдающийся хирург Владимир Бенсман.

Источник: t.me/kkb2krasnodar

Вечером Краснодаре скончался Владимир Бенсман — легендарный хирург, заслуженный врач Российской Федерации и Почетный гражданин города. Бенсман посвятил своей профессии более 70 лет жизни.

Новость о смерти выдающегося врача сообщила пресс-служба Краевой клинической больницы № 2. В учреждении отметили, что имя Владимира Михайловича неразрывно связано с Медицинским университетом и Краевой клинической больницей № 1. Однако его вклад в развитие хирургии простирается далеко за пределы этих учреждений: ученики Бенсмана работают в медицинских организациях по всему краю, и многие современные хирурги ККБ № 2 считают его своим учителем и наставником.

«Коллектив ККБ № 2 выражает глубокие соболезнования родным, близким и всему медицинскому сообществу в связи с кончиной выдающегося хирурга, ученого и педагога Владимира Михайловича Бенсмана», — написали в телеграм-канале больницы.

Прощание с Владимиром Бенсманом состоится 22 января с 12:00 до 13:00 в Краевой клинической больнице № 1, расположенной по адресу: улица 1 Мая, 9 блок, 1 этаж.