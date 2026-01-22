Умер Владимир Бенсман, выдающийся кубанский хирург, ученый и педагог

Вечером Краснодаре скончался Владимир Бенсман — легендарный хирург, заслуженный врач Российской Федерации и Почетный гражданин города. Бенсман посвятил своей профессии более 70 лет жизни.
Новость о смерти выдающегося врача сообщила пресс-служба Краевой клинической больницы № 2. В учреждении отметили, что имя Владимира Михайловича неразрывно связано с Медицинским университетом и Краевой клинической больницей № 1. Однако его вклад в развитие хирургии простирается далеко за пределы этих учреждений: ученики Бенсмана работают в медицинских организациях по всему краю, и многие современные хирурги ККБ № 2 считают его своим учителем и наставником.
«Коллектив ККБ № 2 выражает глубокие соболезнования родным, близким и всему медицинскому сообществу в связи с кончиной выдающегося хирурга, ученого и педагога Владимира Михайловича Бенсмана», — написали в телеграм-канале больницы.
Прощание с Владимиром Бенсманом состоится 22 января с 12:00 до 13:00 в Краевой клинической больнице № 1, расположенной по адресу: улица 1 Мая, 9 блок, 1 этаж.