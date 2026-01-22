Умер Владимир Бенсман, выдающийся кубанский хирург, ученый и педагог

Новость о смерти выдающегося врача сообщила пресс-служба Краевой клинической больницы № 2. В учреждении отметили, что имя Владимира Михайловича неразрывно связано с Медицинским университетом и Краевой клинической больницей № 1. Однако его вклад в развитие хирургии простирается далеко за пределы этих учреждений: ученики Бенсмана работают в медицинских организациях по всему краю, и многие современные хирурги ККБ № 2 считают его своим учителем и наставником.