В Уфе врачи выходили новорожденную «дюймовочку»

Врачи Республиканского перинатального центра выходили девочку, рожденную на сроке 24,5 недели и весом всего 480 граммов. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела достигла впечатляющих 90,5%.
По его словам, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий и оборудования в перинатальные центры, что стало результатом реализации нацпроекта «Семья». В 2025 году в рамках этого проекта было обновлено 114 единиц медицинской техники в перинатальных центрах республики, включая аппараты искусственной вентиляции легких и системы мониторинга состояния новорождённых.
«Снижение ключевых показателей смертности также заслуживает внимания: перинатальная смертность уменьшилась на 20,9% по сравнению с 2024 годом, а ранняя неонатальная — на 36,4%. Это говорит о значительных успехах в области охраны здоровья матерей и детей. В 2026 году мы продолжим переоснащение медицинских учреждений, что позволит ещё более эффективно помогать недоношенным детям и малышам с тяжёлыми патологиями», — отметил Айрат Рахматуллин.
