Должники не смогут отыгрываться в азартных играх в Беларуси

В Беларуси ограничивается участие должников в азартных играх. Это определяет новое ограничение для любителей онлайн-казино, тотализаторов и подобных азартных игр, сообщили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Так, приняты поправки в закон об исполнительном производстве, существенно расширившие полномочия судебных исполнителей. И теперь они сами смогут ограничивать должников, в частности, запрещая им азартные игры.
Ранее подобное решение принималось лишь судом по отдельному ходатайству со стороны службы принудительного исполнения. Сейчас же аккаунты на всех лицензионных платформах будут автоматически попадать в бан. Коснется это букмекерских и игровых контор, покер-румов, лотерей с денежными ставками, онлайн-казино, тотализаторов.
Запрет будет реализовываться при взаимодействии органов принудительного исполнения с Мониторинговым центром по игорному бизнесу.
В итоге будут исключаться ситуации, когда итак заигравшийся должник тратит последние деньги на азартные игры в надежде отыграться.
— Запрет станет еще одним действенным инструментом для быстрого погашения долгов, — уверены законодатели.
Ранее мы уже сообщали, что в Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы после ужесточений, принятых президентом Беларуси Александром Лукашенко.
