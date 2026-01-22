Должники не смогут отыгрываться в азартных играх в Беларуси

Ранее подобное решение принималось лишь судом по отдельному ходатайству со стороны службы принудительного исполнения. Сейчас же аккаунты на всех лицензионных платформах будут автоматически попадать в бан. Коснется это букмекерских и игровых контор, покер-румов, лотерей с денежными ставками, онлайн-казино, тотализаторов.