Должники не смогут отыгрываться в азартных играх в Беларуси

Белорусы не смогут тратить последние деньги на азартные игры.

В Беларуси ограничивается участие должников в азартных играх. Это определяет новое ограничение для любителей онлайн-казино, тотализаторов и подобных азартных игр, сообщили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Так, приняты поправки в закон об исполнительном производстве, существенно расширившие полномочия судебных исполнителей. И теперь они сами смогут ограничивать должников, в частности, запрещая им азартные игры.

Ранее подобное решение принималось лишь судом по отдельному ходатайству со стороны службы принудительного исполнения. Сейчас же аккаунты на всех лицензионных платформах будут автоматически попадать в бан. Коснется это букмекерских и игровых контор, покер-румов, лотерей с денежными ставками, онлайн-казино, тотализаторов.

Запрет будет реализовываться при взаимодействии органов принудительного исполнения с Мониторинговым центром по игорному бизнесу.

В итоге будут исключаться ситуации, когда итак заигравшийся должник тратит последние деньги на азартные игры в надежде отыграться.

— Запрет станет еще одним действенным инструментом для быстрого погашения долгов, — уверены законодатели.

Ранее мы уже сообщали, что в Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы после ужесточений, принятых президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Тем временем милиция сказала, с какого возраста ребенок может один пойти в магазин или школу в Беларуси.

