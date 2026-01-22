Известного музыканта Бриля срочно увезли в больницу из-за сердца

Пианиста и народного артиста России Игоря Бриля экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По данным канала, артисту стало плохо у себя дома. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас Бриль находится в кардиологическом отделении.
Ранее, 29 сентября 2023 года, Mash уже сообщал о госпитализации музыканта после ухудшения самочувствия в московской квартире. Тогда утверждалось, что у него появились онемение конечностей и покалывание в пальцах. Также канал писал, что во время госпитализации сердце пациента якобы едва не остановилось, а врачи провели электроимпульсную терапию.
Сам Бриль позже опровергал информацию о тяжелом состоянии. Он рассказывал, что почувствовал себя плохо 27 сентября, врачи диагностировали аритмию и решили понаблюдать за ним. Через полтора дня его выписали.
Игорь Бриль окончил фортепианное отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в 1963 году. После выпуска он играл в джаз-оркестрах, а с 1968 года начал выступать с сольными концертами в Германии. В 1987 году он получил звание заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного.
