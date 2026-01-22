В этом году без пробок: в Тюмени сдвинулись сроки реконструкции главной улицы

В прошлом году отремонтировали участок до Первомайской.
В Тюмени в этом году не продолжат реконструкцию центральной улицы Ленина — деньги на проведение работ в ближайшие три года не предусмотрены. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Ранее сообщалось, что в 2026-ом ремонт дороги продолжат на участке от Первомайской до Мориса Тореза.
«Бюджетом города Тюмени на 2026 год и плановый период 2027—2028 годы расходы на выполнение работ по капитальному ремонту (реконструкции) ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. М. Тореза не предусмотрены. Окончательная стоимость работ будет известна после определения сроков выполнения строительно-монтажных работ», — рассказали в мэрии.
Ремонт центральной улицы стартовал несколько лет назад, его поделили на несколько этапов. В рамках первого преобразили участок от Исторического сквера до Красина, во время второго — до Первомайской. На время работ перекрывали участки дорог и организовывали двустороннее движение по Республики. Из-за этого в центре часто возникали большие пробки.