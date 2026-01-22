В этом году без пробок: в Тюмени сдвинулись сроки реконструкции главной улицы

Ремонт центральной улицы стартовал несколько лет назад, его поделили на несколько этапов. В рамках первого преобразили участок от Исторического сквера до Красина, во время второго — до Первомайской. На время работ перекрывали участки дорог и организовывали двустороннее движение по Республики. Из-за этого в центре часто возникали большие пробки.