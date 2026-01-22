В Тюмени обнаружили «золотые» ягоды по 3 000 рублей за килограмм. Скрин

Малину в Тюмень доставляют из Марокко.
В одном из тюменских рынков заметили так называемые «золотые ягоды». Стоимость импортной малины и клубники достигла трех тысяч рублей за килограмм. Информация о ценах представлена на сайте торговой точки.
«Малина свежая (Марокко). Цена — 3 000 рублей за килограмм», — такая цена указана на ягоды на сайте рынка. За аналогичную стоимость продают здесь же и клубнику. Ее привозят из Турции.
Экономист Андрей Корнев объяснил URA.RU причину резкого роста цен. «Сейчас мы наблюдаем классическое наложение сразу нескольких факторов: межсезонье, сокращение поставок из-за погодных условий в Турции и удорожание логистики. Плюс — ослабление рубля и высокий спрос на ранние ягоды. В итоге клубника временно превращается в “золотую”», — отметил Корнев.
По словам эксперта, ближе к началу сезона российских ягод цена должна заметно снизиться, однако «шоковые ценники» могут еще появляться на отдельных позициях. Это касается, в том числе и марокканской малины.
За 3 000 рублей в Тюмени продают клубнику И малину за аналогичную стоимость.