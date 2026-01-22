В Тюменской области появились спецбригады на случай коммунальных аварий

Во время морозов растет риск возникновения коммунальных аварий.
Для оперативного устранения возможных аварий на коммунальных сетях в Тюменской области выведены на дежурство 210 восстановительных спецбригад. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«По данным департамента ЖКХ Тюменской области, для оперативного устранения аварийных ситуаций в Тюменской области задействованы 210 аварийно-восстановительных бригад. Это 896 человек личного состава и 339 единиц техники». — указано в публикации инфоцентра.
В регионе также сформированы аварийно-технические запасы материалов и оборудования. В резерве находятся 310 источников электроснабжения и четыре источника теплоснабжения.
Ранее URA.RU писало о том, что в декабре 2025 года из-за коммунальной аварии на улице Широтной в Тюмени без воды и тепла остались 18298 человек. Последствия ЧП удалось оперативно устранить.