Пять следующих через Воронеж поездов задерживаются в пути

Пять поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Причиной тому стало ЧП в Тульской области. Вечером 21 января на перегоне Жданка — Товарково сошли с рельс несколько грузовых вагонов.
К утру четверга движение на участке восстановили, но график движения составов изменился. Среди них — пять поездов, которые идут через наш регион: № 25 Москва — Воронеж, № 33 Москва — Владикавказ, № 49 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 62 Нальчик — Москва, № 26 Воронеж — Москва.
Отставание в пути составляет от 2,3 до 4 часов.