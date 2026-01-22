Ричмонд
Пять следующих через Воронеж поездов задерживаются в пути

Причина изменения графиков — сход вагонов в Туле.

Источник: Комсомольская правда

Пять поездов, следующих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Причиной тому стало ЧП в Тульской области. Вечером 21 января на перегоне Жданка — Товарково сошли с рельс несколько грузовых вагонов.

К утру четверга движение на участке восстановили, но график движения составов изменился. Среди них — пять поездов, которые идут через наш регион: № 25 Москва — Воронеж, № 33 Москва — Владикавказ, № 49 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 62 Нальчик — Москва, № 26 Воронеж — Москва.

Отставание в пути составляет от 2,3 до 4 часов.