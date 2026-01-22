Продающийся в Rendez-Vous «французский» бренд Tendance оказался китайским продуктом

Так, Роман Марсан, которого в России знают как основателя Tendance и дизайнера обуви, на своей родине совершенно не известен в этой роли. Источники «Базы» сообщают, что Марсан ведёт гораздо более закрытый образ жизни, нежели подобает знаменитому дизайнеру: его социальные сети пусты, интервью он практически не даёт, а его биография остаётся туманной. Утверждается, что на самом деле Марсан выступает в роли организатора VIP-услуг «под ключ» во Франции: он занимается арендой яхт, организацией туров в Куршевель, помощью в покупке недвижимости и островов, а также обустройством жилья дорогой мебелью.