Продающийся в Rendez-Vous «французский» бренд Tendance оказался китайским продуктом

После недавнего скандала, связанного с корпоративом Rendez-Vous в Куршевеле, канал решил пролить свет на происхождение бренда Tendance, который позиционируется как французский и эксклюзивно продается в этой сети. Как выяснилось, от Франции у Tendance осталось, по сути, лишь броское название.
Так, Роман Марсан, которого в России знают как основателя Tendance и дизайнера обуви, на своей родине совершенно не известен в этой роли. Источники «Базы» сообщают, что Марсан ведёт гораздо более закрытый образ жизни, нежели подобает знаменитому дизайнеру: его социальные сети пусты, интервью он практически не даёт, а его биография остаётся туманной. Утверждается, что на самом деле Марсан выступает в роли организатора VIP-услуг «под ключ» во Франции: он занимается арендой яхт, организацией туров в Куршевель, помощью в покупке недвижимости и островов, а также обустройством жилья дорогой мебелью.
Российские покупатели уже давно окрестили Tendance «брендом-оборотнем», поскольку вся продукция производится в Китае, а реализация происходит исключительно в России и только через магазины Rendez-Vous. Когда издание «База» обратилось к самому Марсану за комментариями относительно «своего» бренда, он отказался обсуждать обувной бизнес и предложил переадресовать все вопросы российскому представителю.
Цифровые следы также указывают на российское происхождение проекта. На официальном сайте «Рандеву» Tendance числится среди других марок. При этом сайт самого бренда, tendanceparis.fr, управляется той же командой, что и rendez-vous.ru. Более того, контактное лицо, указанное на сайте Tendance, Давид Гамазин, использует домен электронной почты, связанный с Rendez-Vous, а все серверы, на которых размещён сайт, находятся на территории России.
Напомним, российская сеть обуви и одежды Rendez-Vous отметила своё 25-летие масштабной вечеринкой в Куршевеле. Судя по публикациям в соцсетях, на VIP-тур в Альпы свозили блогеров и знаменитостей, которых, по впечатлению пользователей, доставляли частными самолётами и размещали в дорогих альпийских шале. Rendez‑Vous потратила не менее 30 млн на вечеринку на фоне урезания зарплат сотрудников. В Госдуме призвали проверить сеть. Подробнее — в материале Life.ru.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.