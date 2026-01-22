Работу пансионата в Калининграде приостановили на 80 дней после смерти постоялицы

«В рамках административного расследования было установлено, что в пансионате находилось 19 постояльцев. Сотрудники и постояльцы против гриппа не привиты. Меры по изоляции лиц с симптомами инфекционного заболевания и обеспечения своевременного получения ими медицинской помощи не применялись, что является нарушением», — сообщили в суде.