Работу пансионата в Калининграде приостановили на 80 дней после смерти постоялицы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале областного суда.
Решение приняли по административному протоколу Роспотребнадзора. По данным ведомства, 15 января Центр гигиены и эпидемиологии региона сообщил о смерти от вируса гриппа А с пневмонией женщины, которая проживала в учреждении ООО «Калининградский пансионат».
«В рамках административного расследования было установлено, что в пансионате находилось 19 постояльцев. Сотрудники и постояльцы против гриппа не привиты. Меры по изоляции лиц с симптомами инфекционного заболевания и обеспечения своевременного получения ими медицинской помощи не применялись, что является нарушением», — сообщили в суде.
В отношении ООО «Калининградский пансионат» возбудили административное дело по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Компанию признали виновной в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов. Деятельность пансионата приостановили на 80 суток.