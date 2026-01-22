Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу пансионата в Калининграде приостановили на 80 дней после смерти постоялицы

Протокол об административном правонарушении составил Роспотребнадзор.

Источник: РИА "Новости"

Работу пансионата в Калининграде приостановили на 80 дней после смерти постоялицы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале областного суда.

Решение приняли по административному протоколу Роспотребнадзора. По данным ведомства, 15 января Центр гигиены и эпидемиологии региона сообщил о смерти от вируса гриппа А с пневмонией женщины, которая проживала в учреждении ООО «Калининградский пансионат».

«В рамках административного расследования было установлено, что в пансионате находилось 19 постояльцев. Сотрудники и постояльцы против гриппа не привиты. Меры по изоляции лиц с симптомами инфекционного заболевания и обеспечения своевременного получения ими медицинской помощи не применялись, что является нарушением», — сообщили в суде.

В отношении ООО «Калининградский пансионат» возбудили административное дело по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Компанию признали виновной в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов. Деятельность пансионата приостановили на 80 суток.