Спасет вегетарианцев, любителей диет и тех, кто не переносит лактозу: челябинские ученые создали растительный кефир

В норме молоко в кефир преображают микроорганизмы. Исследователи поселили ацидофильные и бифидобактерии не в молоко, а в субстрат из соевых бобов и семян конопли. Оказалось, что в альтернативной среде бактерии размножаются не хуже, чем в традиционной. Специалисты заключили, что растительная основа может служить стопроцентной заменой молочному сырью при изготовлении кефира.