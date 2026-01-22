Ричмонд
Спасет вегетарианцев, любителей диет и тех, кто не переносит лактозу: челябинские ученые создали растительный кефир

Ученые ЮУрГУ разработали стопроцентную замену кефира на основе сои и конопли.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Южно-Уральского госуниверситета придумали, как изготавливать кефир без использования молока. Новый продукт будет полезен людям с непереносимостью лактозы, вегетарианцам, а также тем, кто придерживается строгой диеты.

В норме молоко в кефир преображают микроорганизмы. Исследователи поселили ацидофильные и бифидобактерии не в молоко, а в субстрат из соевых бобов и семян конопли. Оказалось, что в альтернативной среде бактерии размножаются не хуже, чем в традиционной. Специалисты заключили, что растительная основа может служить стопроцентной заменой молочному сырью при изготовлении кефира.

— Напиток отличается увеличенным сроком хранения, питательной полноценностью, приятным вкусом и привычной консистенцией, — рассказали в пресс-службе университета.