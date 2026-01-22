Владельцев загородных участков предупредили о массовой атаке мошенников

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России. Об этом предупредили специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»).
Аналитики выявили выгрузку данных, охватывающую около 10 тысяч российских СНТ, 10 процентов всех садоводческих товариществ страны, и рассматривают это как потенциальный этап подготовки массовых атак на владельцев загородных участков.
По информации экспертов, опубликованные данные включают сведения о юридических лицах СНТ: название, адрес, ИНН, телефон и электронную почту. Более 90 процентов адресов электронной почты размещены на публичных почтовых сервисах, что увеличивает риск компрометации аккаунтов, в том числе через подбор паролей из ранее утекших баз.
Еще одним источником угрозы специалисты называют тот факт, что почтовые ящики СНТ на бесплатных сервисах часто не поддерживаются в актуальном состоянии. Это может позволить злоумышленникам перерегистрировать «брошенные» адреса. При этом такие контакты нередко продолжают отображаться в поисковой выдаче как действительные, создавая возможности для мошенничества с рассылками, подменой реквизитов и другими схемами.
— Мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки, — отмечают эксперты в беседе с Lenta.ru.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что после введения ограничений на звонки в мессенджерах мошенники стали использовать новую схему обмана с обратным звонком. В этом сценарии человек сам набирает номер злоумышленника после получения сообщений с описанием правдоподобных ситуаций.