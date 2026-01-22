Владельцев загородных участков предупредили о массовой атаке мошенников

Еще одним источником угрозы специалисты называют тот факт, что почтовые ящики СНТ на бесплатных сервисах часто не поддерживаются в актуальном состоянии. Это может позволить злоумышленникам перерегистрировать «брошенные» адреса. При этом такие контакты нередко продолжают отображаться в поисковой выдаче как действительные, создавая возможности для мошенничества с рассылками, подменой реквизитов и другими схемами.