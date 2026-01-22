МВД объяснило ситуацию с гражданкой Индии, якобы попавшей в рабство в Беларуси

В Министерстве внутренних дел прокомментировали ситуацию с гражданкой Индии, о которой писали, что она якобы попала в рабство в Беларуси.
В ведомстве обратили внимание на распространение в сети информации об индуске, которая в Беларуси якобы попала в трудовое рабство и не может вернуться на родину.
— Указанные сведения не соответствуют действительности, — заявили в МВД.
В ведомстве объяснили, что в ноябре 2025-го 38-летняя индуска приехала в Беларусь на работу. Она подписала контракт с белорусским сельхозпредприятием и на основании на этого получила разрешение на временное проживание в Беларуси. От работы ей выделили жилое помещение в кирпичном доме со всеми удобствами. Но буквально через восемь дней трудовые отношения с работодателем были расторгнуты. Поэтому разрешение на временное проживание гражданки Индии в Беларуси было аннулировано. После этого женщина выезжала в Россию, но потом снова вернулась в республику.
— Мигрантка призналась, что агент в Индии обещал ей другую работу, но по прибытии перестал отвечать на звонки, — установили сотрудники Департамента по гражданству и миграции.
Сейчас иностранке оказывают необходимую помощь, в том числе связанную с ее возвращением на родину. Проводится проверка, чтобы установить обстоятельства пребывания индуски в Беларуси. Правоохранители устанавливают всех причастных, в том числе нанимателей и посредников для дачи правовой оценки их действиям.
Ранее сообщали, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год. Еще иностранцы смогут проще получить разрешение на постоянное проживание в Беларуси.
