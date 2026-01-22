МВД объяснило ситуацию с гражданкой Индии, якобы попавшей в рабство в Беларуси

В ведомстве объяснили, что в ноябре 2025-го 38-летняя индуска приехала в Беларусь на работу. Она подписала контракт с белорусским сельхозпредприятием и на основании на этого получила разрешение на временное проживание в Беларуси. От работы ей выделили жилое помещение в кирпичном доме со всеми удобствами. Но буквально через восемь дней трудовые отношения с работодателем были расторгнуты. Поэтому разрешение на временное проживание гражданки Индии в Беларуси было аннулировано. После этого женщина выезжала в Россию, но потом снова вернулась в республику.