Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЯНАО демонтируют нелегальную лодочную станцию

В Тазовском (ЯНАО) демонтируют лодочную станцию, которую на реке Таз нелегально установил местный житель. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Лодочную станцию, а Тазе оборудовал местный житель.

В Тазовском (ЯНАО) демонтируют лодочную станцию, которую на реке Таз нелегально установил местный житель. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что местный житель самовольно разместил в акватории реки Таз в районе поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа металлическую конструкцию на плавучих понтонах. Ее он использовал в качестве лодочной станции», — говорится в сообщении. Теперь, по решению суда, владелец должен демонтировать объект.