В ЯНАО демонтируют нелегальную лодочную станцию

«Установлено, что местный житель самовольно разместил в акватории реки Таз в районе поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа металлическую конструкцию на плавучих понтонах. Ее он использовал в качестве лодочной станции», — говорится в сообщении. Теперь, по решению суда, владелец должен демонтировать объект.