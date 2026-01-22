Ирония судьбы: велосипедист скончался от удара молнии во время велотура во имя защиты природы

Разыгрался шторм, Флориан решил укрыться в палатке. Рядом с временным убежищем он поставил велосипед. Мужчина пробовал вызвать помощь, но связи не было. Его нашли спустя несколько дней перуанские пастухи, именно они сообщили оперативным службам о трагедии. По иронии судьбы, человек, который защищал природу, от нее же и погиб. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть велосипедиста от удара молнии, говорится в сообщении издания.