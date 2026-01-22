Ричмонд
Сбои в работе общественного транспорта возможны в Минске из-за погоды

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Отклонения от установленного расписания наземного транспорта белорусской столицы могут быть в четверг, сообщает пресс-служба Минсктранса.

Источник: Sputnik.by

«В связи с понижением температуры окружающей среды возможны отклонения от действующего расписания движения», — говорится в сообщении предприятия.

Так, с 07:30 на улицах Радиальная и Ваупшасова в направлении улицы Филимонова произошло повреждения контактной сети. И-за этого остановлено движение троллейбусов на маршрутах № 17 и 42. Их движение в настоящее время организовано до Круглой площади.

Также с 08:31 на улице Гинтовта за остановкой «Дмитриев Кирмаш» в направлении ДС «Уручье-4» остановлено движение троллейбусов на маршрутах № 37,42. Они следуют до ДС «Уручье-2».

Кроме того, с 08:34 на улицах Мазурова и Панченко в направлении ДС «Сухарево-5» произошла остановка движения троллейбусов на маршруте № 13. Движение организовано по улицам Скрипникова и Сухаревская.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в Беларуси установится облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В Минске будет преобладать облачная погода. Температура воздуха утром составит −13…-15°С, днем столбик термометра поднимется до отметки −10…-12°С, а в вечернее время составит −9…-11°С.