Сбои в работе общественного транспорта возможны в Минске из-за погоды

Так, с 07:30 на улицах Радиальная и Ваупшасова в направлении улицы Филимонова произошло повреждения контактной сети. И-за этого остановлено движение троллейбусов на маршрутах № 17 и 42. Их движение в настоящее время организовано до Круглой площади.