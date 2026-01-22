Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург

БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Самка манула Пепе из Барнаульского зоопарка отправилась в «командировку» в Санкт-Петербург для создания генетически здоровой пары и рождения потомства, сообщили в учреждении.
«Манул Пепе из Барнаульского зоопарка уезжает в “командировку” в Санкт-Петербург. Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства», — говорится в сообщении зоопарка.
В учреждении уточнили, что в Барнаульском зоопарке живут два манула — Чип и Пепе. Они являются братом и сестрой, в связи с чем их скрещивать нельзя: это могло бы привести к накоплению мутаций у потомства.
«Программа ЕРАЗА (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) и СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России) “Изучение, сохранение и размножение манула” — это та самая программа, в рамках которой работает наш зоопарк. Координатор программы по манулам проанализировал родословные всех животных в зоопарках‑участниках и составил пары, оптимальные с генетической точки зрения. Именно так было принято решение о “командировке” Пепе», — рассказали в Барнаульском зоопарке.
В учреждении сообщили, что манул занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Его численность в дикой природе сокращается.