Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург

«Программа ЕРАЗА (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) и СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России) “Изучение, сохранение и размножение манула” — это та самая программа, в рамках которой работает наш зоопарк. Координатор программы по манулам проанализировал родословные всех животных в зоопарках‑участниках и составил пары, оптимальные с генетической точки зрения. Именно так было принято решение о “командировке” Пепе», — рассказали в Барнаульском зоопарке.