Ретро не поедет: в Узбекистане запретят водить автомобили старше 50 лет

С этой же даты вводятся государственные автономера для грузовиков с полной массой свыше 44 тонн. Новое правило также распространяется на технику, используемую в шахтах и карьерах, маршрутные такси, принадлежащих юридическим лицам, а также на антикварные автомобили.
Также с 1 февраля не нужно будет указывать адрес владельца в свидетельстве о регистрации автомобиля. Все необходимые документы при регистрации будут автоматически запрашиваться госорганами в электронном виде.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Узбекистане продали 101,1 тыс. автомобилей. Годовой прирост составил 6%. Наибольший рост зафиксирован в столице и Каракалпакстане — на 33,7 и 8% соответственно.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что производство Cobalt в Узбекистане за год упало на 2,2%.