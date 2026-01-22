ВС РФ ударили «Геранями» по железнодорожному мосту через реку Сейм

Российская армия нанесла удар при помощи БПЛА «Герань» по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому ВСУ в Сумской области. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Кадры удара публикует ТАСС.
Днем ранее оборонное ведомство отчиталось, что российские войска в ночь на 20 января нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, а также объектам энергетики и транспорта, используемым в целях Вооруженных сил Украины.
12 января в ведомстве также рассказали, что удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов считает, что российской армии однозначно стоит ждать новых ударов со стороны украинской. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что в страну на фоне острой нехватки вооружений поступил новый «серьезный пакет» ракет для систем противовоздушной обороны.