Крымский мост сейчас — оперативная информация на утро четверга

«По состоянию на 9 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.
В четверг рано утром Крымский мост закрывали для проезда. Ограничения были введены в 6 утра и продлились полчаса. После возобновления движения очередей на мосту не было.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.