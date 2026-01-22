В Башкирии запустят Клубы устойчивой семьи

Сегодня, 22 января, на пленарном заседании Госсобрания — Курултая Башкирии депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам ребенка в РБ Ольги Панчихиной о защите прав детей в 2025 году. В рамках своего выступления Ольга Панчихина рассказала о планах на 2026 год. Так, по ее словам, в этом году в республике совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты населения будут открыты Клубы устойчивой семьи.
— Всего в городах и районах будет открыто 20 таких клубов на базе центров «Семья», которые станут центрами поддержки семей, прошедших кризис, — рассказала Ольга Панчихина.
Кроме того, планируется проводить онлайн-опросы детей, фокус-группы в рамках программы «Слышим голос детей», чтобы их мнение учитывалось при принятии решений. Особое внимание будет уделено семьям участников СВО, детям-сиротам, оказанию им юридической помощи. Также будет продолжена работа по привлечению НКО для помощи семьям и детям. Состоится второй всероссийский фестиваль социальных театров «Подмостки России». Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка и общественные помощники продолжат участвовать в ОГЭ и ЕГЭ в качестве наблюдателей.
Ранее сообщалось, что в Башкирии 2026 год объявлен Годом большой и дружной семьи.