В Башкирии запустят Клубы устойчивой семьи

Сегодня, 22 января, на пленарном заседании Госсобрания — Курултая Башкирии депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам ребенка в РБ Ольги Панчихиной о защите прав детей в 2025 году. В рамках своего выступления Ольга Панчихина рассказала о планах на 2026 год. Так, по ее словам, в этом году в республике совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты населения будут открыты Клубы устойчивой семьи.