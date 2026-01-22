Форвард НХЛ Овечкин не забивает уже пять матчей подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс», который завершился победой хозяев со счётом 4:3.
Благодаря этой передаче россиянин довёл количество своих очков в текущем сезоне до 43 (20 голов и 23 голевые передачи в 51 игре). При этом его безголевая серия продлилась до пяти матчей.
Овечкин остаётся лидером в истории НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (917 шайб).
С учётом плей-офф на его счету 994 гола (917 + 77). Он уступает лишь рекордсмену лиги канадцу Уэйну Гретцки (1 016 голов: 894 в регулярках и 122 в плей-офф).
24 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Калгари».
Ранее стало известно, что Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой, которая является символом ЛГБТ*.
* Международное движение признано экстремистским и запрещено в России.