Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард НХЛ Овечкин не забивает уже пять матчей подряд

Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Ванкувером», но снова не забил.

Источник: Аргументы и факты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс», который завершился победой хозяев со счётом 4:3.

Благодаря этой передаче россиянин довёл количество своих очков в текущем сезоне до 43 (20 голов и 23 голевые передачи в 51 игре). При этом его безголевая серия продлилась до пяти матчей.

Овечкин остаётся лидером в истории НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (917 шайб).

С учётом плей-офф на его счету 994 гола (917 + 77). Он уступает лишь рекордсмену лиги канадцу Уэйну Гретцки (1 016 голов: 894 в регулярках и 122 в плей-офф).

24 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Калгари».

Ранее стало известно, что Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой, которая является символом ЛГБТ*.

* Международное движение признано экстремистским и запрещено в России.