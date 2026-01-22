Глава Минздрава сказал о новом виде больничного в Беларуси

В Беларуси появился новый вид больничного, пишет БелТА.
Так, белорусы смогут оформить листок нетрудоспособности по уходу за инвалидом первой группы, который находится на стационарном лечении и нуждается в дополнительном уходе. Это регламентирует обновленное постановление Минздрава и Минтруда и соцзащиты (№ 207/148 от 23 декабря 2025-го).
— Обновленное постановление закрепляет право по получению листка нетрудоспособности для тех лиц, которые ведут уход за инвалидами первой группы как в стационарных условиях, так и реабилитационных, санаторно-курортных условиях, — уточнил министр здравоохранения Александр Ходжаев.
Также глава Минздрава отметил, что сегодня нет препятствий для нахождения граждан, которые могут ухаживать за своими родственниками в районных и городских больницах. При этом необходимо соблюдать правила и порядок, установленные нормативными документами.
