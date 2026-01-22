Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 1,5 миллиона рублей поборются омские школьники в «Доте 2» и «Мире танков»

В Омске стартует региональный этап всероссийского турнира по компьютерному спорту среди школьников.

Источник: Комсомольская правда

Омское областное отделение Федерации киберспорта (ФКС) России проведет региональный этап всероссийских соревнований по компьютерному спорту «Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига». Этап стартует 24 января.

Сборные школ со всей страны будут соревноваться за призовой фонд в 1,5 млн рублей. К участию в турнире допускаются ребята в возрасте от 14 лет.

Киберспортсмены будут соревноваться в следующих видах программ: «Дота 2», «Мир танков» (в режиме «Стальной Охотник»), Tetris, «Электронные шахматы», а также поиске в Интернете на время.

Соревнования проводятся в три этапа: региональный, зональный, финальный, сообщила пресс-служба минспорта Омской области.

Региональный этап Школьной лиги пройдет с 24 января по 1 февраля в онлайн-формате. В Омске в нем сыграют 126 участников из 13 школ и гимназий. Победители получат право представлять наш регион на зональных отборочных соревнованиях.

Подробную информацию о турнире можно узнать в группе омской федерации во «ВКонтакте».

Ранее мы писали, что в Омской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории.