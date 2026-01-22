Дачников предупредили о волне атак после утечки данных по 10 тысячам СНТ

Еще одна уязвимость — «заброшенные» электронные ящики, которые долго не обслуживаются. Такие адреса могут быть перерегистрированы злоумышленниками, при этом в поисковых системах они продолжают отображаться как официальные контакты СНТ. На этом фоне возрастает вероятность рассылок с подменой реквизитов, ложных уведомлений и других схем социальной инженерии.