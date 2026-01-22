Ричмонд
Родители получат доступ к информации с 1 июля: Володин рассказал о новых мерах защиты детей в финансовой сфере

Володин напомнил родителям о праве получения доступа к информации о счетах детей.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение Лиги безопасного интернета, касающееся банковского обслуживания несовершеннолетних. В соцсетях он заявил, что понимает обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не имеют доступа к информации о счетах и переводах своих детей.

Володин напомнил, что этот вопрос был проработан парламентом ранее. По его словам, в прошлом году был принят федеральный закон, призванный решить данную проблему. Закон, который вступит в силу 1 июля 2026 года, предоставит родителям или иным законным представителям право получать справки по счетам и вкладам детей до достижения ими 18 лет.

Кроме того, спикер Госдумы добавил, что с 1 августа 2025 года будет действовать запрет на открытие банковских счетов несовершеннолетним без согласия их родителей. По мнению Володина, все эти меры направлены на защиту детей от мошеннических схем и вовлечения в преступную деятельность.

Ранее KP.RU сообщал, что в России может появится «детская карта» на три тысячи рублей. При этом деньги, размещенные там, могут быть доступны для трат на книги.

