Родители получат доступ к информации с 1 июля: Володин рассказал о новых мерах защиты детей в финансовой сфере

Володин напомнил, что этот вопрос был проработан парламентом ранее. По его словам, в прошлом году был принят федеральный закон, призванный решить данную проблему. Закон, который вступит в силу 1 июля 2026 года, предоставит родителям или иным законным представителям право получать справки по счетам и вкладам детей до достижения ими 18 лет.