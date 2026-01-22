Жителям Приморья посоветовали укреплять иммунитет медом в морозы

В период крещенских морозов жителям Приморского края рассказали о пользе меда для укрепления здоровья. Этот натуральный продукт помогает организму противостоять инфекциям и переохлаждению.
Для профилактики простудных заболеваний медики Арсеньевской городской больницы советуют обратить внимание на липовый и цветочный мед, собранный с дикорастущих растений уссурийской тайги. Такой продукт обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, богат антиоксидантами и является безопасной альтернативой аптечным сиропам.
Особенной ценностью отличается приморский липовый мед. Он считается уникальным, так как собирается с местной липы-эндемика, которая растет в основном на Дальнем Востоке. Отсутствие крупных сельхозпосевов в регионе гарантирует его экологическую чистоту и натуральный состав. Пчеловоды края также разрабатывают новые продукты на основе меда: прополис, сбитень и элеутерококк.
При этом медики напоминают о мерах предосторожности. Мед — аллергенный продукт, его с осторожностью следует употреблять людям с диабетом, избыточным весом и давать детям до года. Продукт имеет высокую калорийность и гликемический индекс.
Натуральный приморский мед, известный не только полезными свойствами, но и отличным вкусом, в будущем может даже войти в рацион космонавтов.