Жителям Приморья посоветовали укреплять иммунитет медом в морозы

Особенной ценностью отличается приморский липовый мед. Он считается уникальным, так как собирается с местной липы-эндемика, которая растет в основном на Дальнем Востоке. Отсутствие крупных сельхозпосевов в регионе гарантирует его экологическую чистоту и натуральный состав. Пчеловоды края также разрабатывают новые продукты на основе меда: прополис, сбитень и элеутерококк.