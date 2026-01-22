За шесть лет в Башкирии построили более 17,5 миллионов «квадратов»

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов представил эти данные во время «правительственного часа» в Госсобрании республики. Он также сообщил, что в 2024 году стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Из шести ключевых показателей, по которым оценивается его выполнение в строительной отрасли, пять уже перевыполнены.