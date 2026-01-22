За шесть лет в Башкирии построили более 17,5 миллионов «квадратов»

В Башкирии подвели итоги шестилетней работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За этот период в республике было построено и введено в эксплуатацию более 17,5 миллионов квадратных метров нового жилья.
Абсолютный рекорд был установлен в 2024 году. Так, за 12 месяцев строители сдали 3,348 миллиона квадратных метров, что стало самым высоким показателем за всю историю региона.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов представил эти данные во время «правительственного часа» в Госсобрании республики. Он также сообщил, что в 2024 году стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Из шести ключевых показателей, по которым оценивается его выполнение в строительной отрасли, пять уже перевыполнены.
В частности, средняя обеспеченность жильем в Башкирии выросла и теперь составляет 31,1 квадратного метра на каждого жителя. Уточняется, что показатель улучшения качества городской среды в ключевых населенных пунктах был перевыполнен на 16,5%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.